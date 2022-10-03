الخرطوم 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسافتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم، فعاليات الدورة التدريبية القطرية عن بعد بعنوان "متطلبات نظم إدارة سلامة الغذاء للمؤسسات في السلسلة الغذائية وفقًا للمواصفات القياسية آيزو 2018-22000 " التي تنفذها المنظمة من مكتبها الإقليمي للإقليم الأوسط بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لصالح كوادر الأخصائيين والفنيين العاملين في مجال الصحة البيطرية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان، وذلك في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري في مجالي الزراعة والثروة السمكية للعام 2022 م بالدول العربية.وتهدف الدورة التي تستمر 5 أيام إلى التعرف على الظروف والأنشطة الأساسية لسلامة الغذاء، اللازمة للمحافظة على بيئة صحية في جميع أنحاء سلسلة الغذاء مناسبة للإنتاج، والتداول الآمن للمنتجات النهائية وتوفير أغذية آمنة لاستهلاك البشرى.// انتهى //18:20ت م0165