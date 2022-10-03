طرابلس 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بالعاصمة طرابلس اليوم، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي يزور ليبيا حاليًا.وتناول اللقاء وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفق الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لدعم خارطة الطريق وحشد التأييد لها لضمان تحقيق الانتخابات.// انتهى //18:32ت م0167