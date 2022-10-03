الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسيرعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي المؤتمر العربي الرابع للسلامة والصحة المهنية بالتزامن مع المؤتمر السعودي الدولي الخامس 2022م, وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2022, في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.ويهدف المؤتمر إلى استعراض وتبادل الخبرات لأفضل ممارسات السلامة والصحة المهنية العربية والدولية لرفع مستوى الثقافة والوعي داخل بيئة العمل، وتأكيد اهتمام المملكة ودورها في تطوير المجال محليًا وإقليمًا ودوليًا، وتعزيز الثقافة في مكان العمل وإبراز الجهود الوطنية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التوجهات الفنية والتقنية الحديثة في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتشجيع الأبحاث والدراسات في مجال الوقاية.وتتناول محاور المؤتمر التحول الرقمي والتقنيات الحديثة وفرص الابتكار في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتنمية نظام مستدام ونظرة مستقبلية لمحاور تنظيم السلامة المهنية، ومواجهة الصعوبات والعقبات من خلال الابتكار وانتهاز الفرص، ومستقبل متابعة السلامة والصحة النفسية وإنتاجية العمل، بالإضافة إلى أثر تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في استدامة الاقتصاد، وبناء ثقافتها في المجتمع، ومعايير 45003 ISO.ويأتي المؤتمر ضمن البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم أمان بيئة العمل، بما يسهم في إيجاد بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات، وجاذبة لتوظيف الكوادر البشرية واستمرارها.يذكر أن المملكة حظيت بإشادة منظمة العمل الدولية على التقدم والإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية، في مجال السلامة والصحة المهنية، والحد من حوادث وإصابات العمل على المستوى الوطني.// انتهى //18:40ت م0168