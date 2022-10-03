الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسانطلقت أمس منافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنات في مختلف محافظات ومدن المملكة، بمنافسات البطولة العامة لمدارس التعليم العام، الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم ضمن مشروع دوري المدارس.ويشارك في منافسات دوري المدارس للبنات 48324 لاعبة، يمثلن 4768 فريقاً من 1906 مدرسة، حيث تلعب مبارياته في 63 ملعباً من ملاعب مدارس التعليم العام، ويديره 413 حكماً من معلمات التربية البدنية اللاتي خضعن لدورات تدريبية في تحكيم المباريات، بينما يدرب الفرق المشاركة فيه 3793 مدربةً.وتستمر منافسات البطولة العامة حتى الـ 25 من شهر أكتوبر الحالي، تليها في الـ 26 من الشهر ذاته منافسات بطولة المناطق، التي تستمر إلى يوم السابع من شهر نوفمبر القادم، ومن ثم تقام بطولة نخبة المملكة خلال الفترة من الرابع إلى الـ 15 من شهر ديسمبر القادم.وقال عضو اللجنة العليا لدوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان: سعدنا بانطلاقة النسخة الأولى لمنافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنات ضمن مشروع دوري المدارس الذي تنفذه وزارتا الرياضة والتعليم، وذلك بعد نجاح النسخ الثلاث الماضية من دوري المدارس للبنين، فهذا النجاح يحفز الجميع من مكاتب التعليم والمدارس على بذل مزيد من الجهد والعمل لإنجاح دوري المدارس للبنات.وأكد الشعيلان أن مشروع دوري المدارس المشترك بين وزارتي الرياضة والتعليم أسهم كثيراً في تنمية الرياضة المدرسية في مدارس التعليم العام، مشيراً إلى أن جميع فرق العمل في هذا المشروع الرياضي الوطني تستمد العزيمة والإصرار والتحدي من توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ومن معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، لتنمية المواهب الرياضية في المدارس والنهوض بالمنافسات الرياضية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، منوهاً بوجود تطور كبير تعيشه المدارس في جوانب تأهيل المعلمات في تدريب فرق كرة القدم وتحكيمها وفي التنظيم الإداري للمباريات، وذلك بعدما عقد الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية مع عدة جهات دورات تدريبية تأهيلية للمعلمات في مختلف المناطق.// انتهى //18:56ت م0170