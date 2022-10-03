الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأطلق المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) اليوم، اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، لتنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، والعمل على تحفيز الاستثمار، والارتقاء بجودتها بنـاء على مـبـدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وتبرز أهمية وضع لوائح تنفيذية لتطوير قطاع إدارة النفايات بالمملكة وتطوير الأدلة الاسترشادية لوضع الآلية المثلى لتنفيذ كل نشاط من نشاطات إدارة النفايات بما يتضمن رفع جودة الخدمات المقدمة وخفض التكاليف وتحقيق الاستدامة البيئية.ويأتي إطلاق اللائحة التنفيذية تحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني التي تسعى إلى ضمان استدامة الموارد الحيوية من خلال الحد من التلوث بمختلف أنواعه, كما أسهم برنامج التحول الوطني ضمن مبادراته في تكوين الإطار المؤسسي لمركز إدارة النفايات.يذكر أن المركز قد تأسس بقرار من مجلس الوزراء عام 2019، ويعمل على مجموعة من المهام الرئيسة المتمثلة في: تنظيم أنشطة استيراد النفايات وتصديرها وجمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها والتخلص النهائي منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات بما يكفل تعزيز حماية البيئة والصحة العامة، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في نظام إدارة النفايات بجميع أنواعها باستثناء المواد المشعة والنووية والعسكرية وذلك لخلق فرص استثمارية لتحقيق الاستدامة المالية، ومنح التراخيص باشتراطات وضوابط المركز لجميع المستفيدين من جميع المنشآت والمستثمرين وأصحاب المصلحة في أنشطة إدارة النفايات، وإقامة البرامج التدريبية المتعلقة بإدارة النفايات لرفع مستوى الأداء وبناء القدرات لدى الكوادر الفنية العاملة في المنظومة، وتشجيع البحث والابتكار في مجالات الإدارة المتكاملة للنفايات.// انتهى //18:57ت م0171