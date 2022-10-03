تونس 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" التزامها بالعمل على دعم حقوق الأطفال العرب وترجمتها إلى واقع، بصفتها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، من خلال فتح آفاق المستقبل أمامهم بتوفير فرص التعلم للجميع ضمانا لتنمية شخصيتهم بصورة متوازنة، وتطوير قدراتهم ومواهبهم.ودعت الألكسو في بيان أصدرته اليوم من مقرها بالعاصمة تونس بمناسبة يوم الطفل العربي، إلى تعزيز السياسات الهادفة إلى حماية الأطفال من الإهمال والإساءة والعنف، وإلى دعم الاستثمار في المشروعات التي تعدّهم للمستقبل والمشاركة في تنمية المجتمع، وتوفير فرص التعليم الاستدراكي للمتسربين من المدارس لوقايتهم من الجنوح والارتداد إلى الأمية.مما يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تحيي "يوم الطفل العربي" الذي أقرّته جامعة الدول العربيّة في الأول من شهر أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي استشهد فيه الطفل الفلسطيني محمد الدرّة، البالغ من العمر اثني عشر عاما، في ثاني أيام انتفاضة الأقصى سنة 2000.// انتهى //18:58ت م0173