الدمام 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسافتتح نائب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للبحث العلمي والابتكار الدكتور فهد الحربي، اليوم، معرض المشاريع البحثية وبراءات الاختراع الذي تنظمه كلية الصحة العامة ممثلة بوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، في بهو مبنى عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات.وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة هناء الحارثي أن هذا المعرض الذي يستمر يومين يستعرض فيه الطلبة أعمالهم ومشاريعهم، وتُعرَض على أعضاء هيئة التدريس لتقييمها، إضافة إلى عمل مسابقة يحددها زوار المعرض من أجل اختيار المشروع الأفضل من وجهة نظر أكاديمية تقاس بمعايير معينة تحددها لجنة التحكيم، مشيرةً إلى أن عدد المشاريع البحثية والابتكارات وبراءات الاختراع بلغت أكثر من 44 مشروعاً من إعداد وتقديم الطلبة.فيما عدّت الأستاذ المشارك في كلية الصحة العامة ووكيلة الكلية للدراسات العليا والمشرفة على المعرض الدكتورة أروى العمران المعرض استمراراً لمعارض قدمت قبل ثلاث سنوات تُعرض فيه مشاريع الطلبة لعامي 2022/2021م أمام إدارة الجامعة واطلاع أعضاء هيئة التدريس، مشيرةً إلى أن عدد طلاب الكلية 111 طالب درجة البكالوريوس قدموا 44 بحثًا، و60 طالب دراسات عليا بـ35 بحثًا، والمعروضة اليوم 26 بحثًا لدرجة البكالوريوس، و17 بحث دراسات عليا.وبينت أن المعرض ينقسم إلى قسمين: قسم الصحة العامة ويتناول عوامل مختلفة مثل السمنة وجودة الحياة، فيما يتناول قسم تقنية المعلومات الصحية تصميم الألعاب الإلكترونية الصحية، أي مثل تصميم لعبة إلكترونية لصحة الأسنان عند الأطفال، وهذا من ضمن الأبحاث التي قدمها الطلبة، وقياس مؤشرات الأداء لدى بعض المستشفيات وما يتعلق بالتقنية والصحة.كما يتضمن المعرض براءات اختراع لأعضاء هيئة التدريس ومشروعين لأبحاث طلاب شاركوا في مسابقات محلية. وتعمل الكلية على تشجيع الطلبة من أجل المشاركات العالمية والعمل على تحفيزهم لتكون أبحاثهم في المقدمة، ولدى الكلية 10 براءات اختراع، 5 منها منشورة و5 مقبولة للنشر، إضافةَ إلى وجود براءات اختراع عالية.// انتهى //19:22ت م0175