السيح 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسيقيم مستشفى الملك خالد بالخرج غدًا، حملة للتبرع بالدم في مدينة السيح تحت عنوان "حياة و عطاء"، وذلك عبر عربة التبرع بالدم المتنقلة، من الساعة الخامسة عصراً حتى التاسعة مساءً.وتأتي الحملة التي تقام في ممشى طريق الملك سلمان في حي الأندلس جنوب مدينة السيح، تعزيزاً للجانب الإنساني والمشاركة المجتمعية، ولتأمين احتياجات بنك الدم المركزي في المستشفى، التي تُسهم بمشيئة الله في إنقاذ حياة كثير من المرضى المحتاجين للدم.// انتهى //19:36ت م0177