الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واستزخر منطقة الطفل بجناح "ورشة صناعة الروبوتات" لأول مرة بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022، ببرامج تعليمية وترفيهية للأطفال لزيادة المعرفة لديهم وبناء مستقبلهم، وتنمية شخصياتهم وتطوير مهاراتهم الذهنية والثقافية والحياتية، وذلك بعرض برامج نوعية مخصصة لفئة الأولاد من سن ٣ سنوات حتى ١٠ سنوات والفتيات من سن ٣ سنوات حتى ١٥ سنة.كما تضمن الجناح على العديد من الفعاليات والبرامج الإثرائية كنادي القراءة وتنمية الثقة بالنفس والذكاء المالي والتقنية والذكاء الاصطناعي، وألعابًا وورش عمل، منها "خريطة المدينة"، التي تنمي فكرة العمل الجماعي والتفاعل بين الأطفال، والتعريف بالمعالم المهمة في الخريطة، إضافة إلى جهاز "برمجة الروبورت" لتعريف الطفل على كيفية البرمجة بحضور مختصة في البرمجة لتعليم الأطفال طريقة البرمجة لتوسع مدارك وآفاق الطفل، والتعرف على الوصول للجهاز بمعلومات بسيطة تصل لفهم الطفل بشكل مبسط.// انتهى //19:40ت م0178