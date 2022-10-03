الاحساء 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واساستقبلت أمانة الأحساء ١٢٧ متدربًا ومتدربة من خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية، من ٤١ تخصصًا علميًا مختلفًا، سيدربون على رأس العمل، وذلك ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية.ويهدف برنامج "تمهير" إلى تدريب الخريجين والخريجات من المواطنين والمواطنات لدى القطاعات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتمكينهم من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.وأوضح المشرف العام على برنامج تمهير في أمانة الأحساء عبدالإله الهاشم أن الأمانة حريصة على إتاحة التقديم الإلكتروني للبرنامج الذي يأتي في ظل مساعيها الهادفة إلى تعزيز جهود تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، والسعي إلى تقديم جميع الخدمات البلدية من خلال المنظومة الرقمية وصولاً إلى رفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، بما يتواكب مع تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".// انتهى //19:42ت م0180