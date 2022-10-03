طرابلس 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسوقعت ليبيا وتركيا اليوم، مذكرتي تفاهم في مجال النفط والغاز، تنص على التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.وأكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أن مذكرتي التفاهم تصب في مصلحة البلدين وستسهم في حل أزمة النفط والغاز في العالم.بدوره أكد وزير الخارجية التركي أهمية التوقيع على مذكرتي التفاهم بين البلدين كونهما مهمتين للحفاظ على استقرار وأمن ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات ونقاشات بين البلدين لتوقيع مذكرات تفاهم أخرى لاحقًا.// انتهى //19:46ت م0181