الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسشاركت المديرية العامة للدفاع المدني في معرض المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية 2022، الذي يأتي تأكيداً على الدور المحوري للسلامة في بيئة العمل وأهمية نشر ثقافة الوقاية لسلامة وصحة العاملين وحفاظاً على الموارد والبيئة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وتضمنت مشاركة الدفاع المدني، إقامة جناح في المعرض المقام على هامش المؤتمر، يحتوي على عروض توعوية وتعريفية وتجهيزات الوقاية الفردية، التي تهدف إلى التعريف بأعمال ومهام المديرية في تحقيق الأمن والسلامة بما يسهم في التنمية.// انتهى //19:49ت م0183