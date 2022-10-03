مقديشو 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأصدرَ الرئيسُ الصومالي حسن شيخ محمود تعليماتِه للأجهزة الأمنية على المستويين الفيدرالي والإقليمي لزيادة اليقظة الأمنية والتصدي للأعمال الإرهابية الوحشية، على خلفية التفجيرات الإرهابية التي شهدتها اليوم مدينة بلدوين وأدت إلى مقتل 10 أشخاص.ودعا الرئيس الصومالي سكان ولاية هيرشبيلي إلى تعزيز وحدتهم وتضامنهم، ومواصلة العمل مع القوات المسلحة لاستكمال تحرير الإرهاب من أرجاء البلاد كافة.// انتهى //20:47ت م0187