القاهرة 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسعقد مكتب البرلمان العربي - بتشكيله الجديد- اجتماعَه الأولَ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي.وناقش الاجتماع - وفقًا لبيان الأمانة العامة للبرلمان- عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بإستراتيجية عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة، وكيفية البناء على ما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين، فضلاً عن السعي الحثيث لدعم جميع المبادرات التي أُطلقت لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.وبحث الاجتماع تقارير اللجان الأربع بالبرلمان العربي وبنود جدول الأعمال والتحضيرات الخاصة بالجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث التي ستعقد غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.//انتهى//20:50ت م0188