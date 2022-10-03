الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفًا لنظام البيئة، (9) مواطنين، و(5) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (111) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، حاثاً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //20:52ت م0190