باريس 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واستنظِّم هيئة الموسيقى الجمعة القادمة حفلاً موسيقياً في قاعة دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، تحت مسمى "روائع الموسيقى السعودية"، بمشاركة الفرقة الوطنية السعودية والكورال، والأوركسترا الفرنسية الفيلهارمونية، كأول مشاركة عربية في تاريخ مسرح الشاتليه وبعرضٍ مدمج بين فرقة سعودية عربية وأوركسترالي فرنسي، وذلك في خطوةٍ من شأنها تعزيز التعاون الثقافي والموسيقي بين البلدين الصديقين، ونشر ثقافة الموسيقى السعودية.وسيتضمَّن الحفل مشاركة الأوركسترا الفيلهارمونية إلى جانب 22 عازفاً و40 مغنياً من الفرقة الوطنية السعودية، حيث ستقدم الفرقتان عرضاً موسيقياً مشتركاً عبر عزف وغناء ميدلي من أجمل الأغاني السعودية مثل "شرطان الذهب، كل ما نسنس، مجموعة إنسان، أقرب الناس، من عذابي".وستقوم الفرقة الوطنية الموسيقية بعزف منفرد لأغانٍ فلكورية سعودية بالألوان التراثية المختلفة كالمجرور والمزمار والخبيتي والسامري وغيرها، فيما ستعزف الأوركسترا الفيلهارمونية الفرنسية منفردة "مقطوعة مدينة جدة" لمؤلفها الكلاسيكي الإيطالي برناردي،التي ستعزف لأول مرة على خشبة المسرح، إضافة إلى مجموعة من المقطوعات الكلاسيكية العالمية.ويأتي تنظيم هيئة الموسيقى هذا الحفل بعد نجاح الحفلتين اللتين نظمتهما الهيئة في يوم الاتحاد الأوروبي في مدينتي الرياض، وجدة،اللتين حضرهما السفير الفرنسي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، إلى جانب جمع من كبار الشخصيات والدبلوماسيين.// انتهى //21:51ت م0213