إسلام آباد 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم المستشار العسكري للأمم المتحدة الجنرال بيرام ديوب، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إسهام القوات المسلحة الباكستانية في قوات حفظ السلام الدولية، بالإضافة إلى استعراض قضايا الأمن الإقليمي.كما استعرضت الخسائر الناجمة عن الفيضانات الكارثية التي تشهدها باكستان، بسبب ظاهرة تغير المناخ.//انتهى//21:51ت م0214