الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسلفت جناح جامعة الملك سعود أنظار الزوار في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 لعرضه نماذج نادرة من كتب المكتبات الفردية المحفوظة في مكتبة الملك سلمان المركزية لبعض كبار المثقفين السعوديين، ومنهم المؤرخ الشيخ حمد الجاسر، والأديب خير الدين الزركلي، والدكتور عبدالعزيز الخويطر -رحمهم الله- إذ تحتوي مكتبات هؤلاء على طبعات نادرة جداً من الكتب في شتى المجالات الأدبية واللغوية والتاريخية.ومما يزيد من قيمة هذه الكتب علاوة على ندرتها وقدم طبعاتها هي مكانة أصحابها في وجدان المثقف السعودي ابتداءً بحمد الجاسر صاحب التصانيف الكثيرة في التحقيق والتاريخ والبلدان والأنساب، و خير الدين الزركلي صاحب كتاب الأعلام وهو أشهر كتاب للتراجم في العصر الحديث، وليس انتهاءً بالدكتور عبدالعزيز الخويطر المثقف الذي رفد المكتبة السعودية بتصانيف عديدة أبرزها سلسلة (أي بني) الذي حفظ فيها تراثاً كاد أن يندثر.يذكر أن مكتبة الملك سلمان المركزية التي تشرف عليها عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود تحتفظ بمكتبات فردية عديدة لأبرز أعلام الفكر والثقافة في المملكة، وتقوم بالعناية بها، وإتاحتها للباحثين، وهي شاملة لمختلف العلوم والفنون والتخصصات، وتوثق لمراحل تطور الحركة الثقافية والعلمية في المملكة، منذ تأسيسها على يد المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حتى هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ .// انتهى //21:55ت م0216