الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسوقَّع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، مع نظيره رئيس سلطة الطيران المدني في جمهورية الصين الشعبية شياو فمع، مذكرة تفاهم في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية 41 لمنظمة الطيران المدني الدولي ( الإيكاو ).وتهدف المذكره لزيادة عدد الرحلات الجوية والمحطات، ودفع نمو حركة النقل الجوي، وتطوير وتنظيم أطر التعاون في مجال النقل والشحن الجوي بين البلدين، علاوة على تسهيل عمليات الخدمات الجوية، والسلامة الجوية وأمن الطيران.وناقش الطرفان سبل التعاون في مجال الطيران المدني والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الترابط العالمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران، حيث، تجسد مذكرة التفاهم استثمار الفرص التنموية التي تتيحها الإستراتيجية الوطنية للطيران بالتركيز على بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي ستدعم الأهداف الطموحة للإستراتيجية التي تستهدف تسيير الرحلات الجوية إلى 250 وجهة عالمية، ونقل 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030.// انتهى //22:04ت م0217