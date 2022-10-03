نجران 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله- ، بعد إعلان سموه إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة من بينها مدينة نجران.وأضاف سموه "إن هذا الإعلان يأتي امتداداً وتأكيداً على جهود سمو ولي العهد لتطوير مناطق المملكة، بما ينسجم مع ما تتمتع به كل منطقة من ميز نسبية وتنافسية، إيماناً بالدور الفعَّال الذي تقوم به اقتصاديات المُدن في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني".وأشار سمو نائب أمير منطقة نجران إلى أن إستراتيجية الشركة المعلنة تتوافق مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.ودعا سموه - الله تعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //22:05ت م0218