الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسشاركَ معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس في المؤتمر الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية والذي يقام حالياً في الرياض بحضور أصحاب المعالي والسعادة ونخبة من المختصين والخبراء في المجال.وأوضح معاليه خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان "استعراض جهود المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية"، دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة والرؤية المستقبلية، حيث استهل حديثه بالتأكيد على عناية المملكة وحرصها على حماية العاملين وضمان سلامتهم عبر سن مجموعة من الأنظمة والقوانين بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لضمان السلامة المهنية في مقرات العمل.وأضاف معاليه أن فرع الأخطار المهنية وهو أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية ويقدر عدد مستفيديه بأكثر من 8.5 ملايين مستفيد, حيث يعدُّ أحد الأنظمة التي عزَّزت من سلامة العاملين من خلال القيام بالحملات التوعوية والزيارات الميدانية لأصحاب العمل للتأكد من تطبيق معايير السلامة المعتمدة، كما يضمن الفرع تقديم العناية الطبية للمصابين بإصابات العمل والأمراض المهنية.كما استعرض محافظ التأمينات الاجتماعية جهود المؤسسة في تعزيز السلامة والصحة المهنية، اذ استحدثت نظاماً إلكترونياً يقوم على أتمتة جميع مراحل عمليات الرقابة على التزام المنشآت باشتراطات السلامة، كما أصدرت المؤسسة أول كتاب معايير للسلامة والصحة المهنية في المملكة, بالإضافة إلى دليل إرشادي لتنفيذ تعليمات السلامة المهنية في أماكن العمل.وبيَّن النحاس أن إصابات العمل - ولله الحمد- شهدت انخفاضاً كبيراً نظير الجهود السابقة، حيث انخفضت بنسبة تتجاوز 70% ما بين عامي 2009 و 2021م.وحول رؤية التأمينات الاجتماعية المستقبلية أوضح معاليه أن المؤسسة ملتزمة بتعزيز كفاءة عمليات المراقبة على التزام المنشآت باشتراطات السلامة, بالإضافة إلى العمل على تفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة وتوظيف الذكاء الاصطناعي كأحد الحلول المستقبلية لتعزيز وقياس صحة بيئات العمل والانتقال نحو الحلول الرقمية في عملية التقييم الذاتي والإلكتروني للمنشآت.// انتهى //22:05ت م0220