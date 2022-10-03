الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 واسناقشت ندوة "فعل الترجمة وسؤال المثاقفة" على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 مساء اليوم ، موضوع الترجمة، حيث تعدُّ أداة رئيسية لتحقيق النهضة، بمشاركة مجموعة من المختصين في مجال الترجمة وهم: الدكتور توفيق بن عامر، والدكتور عبداللطيف عبيد، والدكتور فوزي البدوي، وأدار الندوة الدكتورة هيلة السليم، وذلك بمقر المعرض بواجهة الرياض .وتناولت الندوة العديد من التساؤلات منها : ماهي المحطات الكبرى للأزمات التي مرت بها الترجمة وأثرت بدورها حتى وقتنا الحاضر؟ وهل لدينا إستراتيجيات محدده للترجمة أو أنها متاحة للجميع ؟كما استعرض المشاركون في الندوة، ضرورة أهمية تعريب التعليم وأن الترجمة هي بوابة للعلم والمعرفة للتعارف بين الشعوب وقد بلغ عدد الكتب المترجمة في النصف الأول من القرن الـ ١٩ (٢٦٠) كتابًا بنسبة ٣٣ ٪؜ من مجموع ما تُرجم في هذا القرن، وكان للعلوم العملية: الفيزياء والكيمياء والرياضيات والطب، الصدارة في هذا المجال.// انتهى //22:14ت م0222