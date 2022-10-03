الأحساء 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسشرَّفَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية-بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم - حفلَ الأهالي الذي أقيم في مبنى محافظة الأحساء، وحضره عدد من أصحاب السموِّ والفضيلة والمعالي وأهالي محافظة الأحساء وقيادات القطاعات الحكومية من عسكريين ومدنيين.وألقى الدكتور سعدون بن سعد السعدون كلمة نيابةً عن أهالي الأحساء أعرب فيها عن سعادته بتشريف سموِّ نائب أمير المنطقة الشرقية هذا الحفل، والزيارة المباركة للمحافظة، مشيراً إلى أن الأحساء حباها الله بميزات تنافسية ومقومات كبيرة، بموقعها الجغرافي المميز، وصروحها العلمية، واحتضانها أكبرَ الواحات الطبيعية في العالم، وفي باطنها حقل الغوار أكبر حقل نفطي في العالم، وميناء العقير التاريخي بشواطئه الخلابة، وتكامله مع ما تمتلكه الأحساء من مواقع تراثية يفوق عددها 65 موقعاً مسجلاً ضمن سجل التراث الوطني، لتكوِّن منظومة صناعة السياحة في الأحساء.ورحَّب علي السلمان في كلمته بتشريف سموِّه وزيارته للمحافظة،التي أدخلت السرور على كل أهل الأحساء، وهي تمر بمرحلة انتقالية وبمشاريع جبارة، على المستويات كافة، من مجمعات وشوارع وأنفاق ومستشفيات ومنتزهات، وآثار تظهر الأحساء وحضارتها، بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة - أيدها الله - ومن سموِّ أمير المنطقة الشرقية وسموِّ نائبه، وإشراف ومتابعة من سموِّ محافظ الأحساء، منوِّهاً بما تحظى به المحافظة كغيرها من مدن ومحافظات المملكة من أمن وأمان .وخلال الحفل كرَّم سموُّ الأمير أحمد بن فهد الشركاء الإستراتيجيين، ومعالي رئيس تجمع الأحساء الصحي سابقاً الدكتور أحمد الشعيبي ، ورئيس المحكمة العامة بالأحساء سابقاً لؤي الراشد.// انتهى //22:30ت م0223