حائل 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل الشكرَ والامتنانَ لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله - بمناسبة إعلان إطلاق شركة "داون تاون السعودية"،التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة شملت مدينة حائل .ونوَّه سموُّه بأهمية المشروع الذي سيمكن من تطوير البنية التحتية للمدن، ويعزِّز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، ويدعم قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.وأشارَ الأمير فيصل بن فهد بن مقرن إلى النظرة الثاقبة لسموِّ وليِّ العهد وحرصه على التنمية الشاملة ،مؤكداً أن هذا المشروع يجسِّد حرصَ سموِّه على المضي قدماً وبوتيرة متسارعة في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ للأخذ باقتصاد المملكة إلى آفاق متقدمة تحقق أهداف رؤية المملكة 2030، سائلاً المولى القدير، أن يديمَ على الوطن التطورَ والنماءَ في ظل قيادة خادمِ الحرمين الشريفين ، وسموِّ وليِّ عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //22:30ت م0224