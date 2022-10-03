الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسشارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022 المقام خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر، وتأتي مشاركة هذا العام بدعوة كريمة من وزارة الثقافة بالمملكة.وأوضح مدير إدارة معارض الكتاب بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سعد العنزي أن مشاركة المجلس تأتي بأكثر من 300 عنوان من إصدارات المجلس المتنوعة من دوريات وكتب خاصة وكتب تراث، لافتا الى ما يحظى به جناح المجلس الوطني من إقبال متزايد من جمهور المعرض ، مؤكداً أن مشاركة المجلس تأتي تعزيزا وتقوية للروابط الثقافية التي تجمعنا بالأشقاء في المملكة، وكذلك لما يربطنا معهم كإدارات معارض من اتفاقيات بين معرض الكويت الدولي للكتاب ومعرض الرياض الدولي للكتاب في تبادل المشاركات، وكل ما يصب في مصلحة النشر في البلدين الشقيقين، وكذلك تحت مظلة مجلس التعاون التي تحرص على إنجاح المشاركات في كل الدول المشاركة في المعارض الخليجية".وأشار إلى أن الجناح يلقى إقبالاً كبيراً من الجمهور الذي يعرف ويرغب دائما باقتناء إصدارات المجلس، لافتاً إلى مشاركة العديد من دور النشر الكويتية الحكومية والخاصة في المعرض، والتي تحظى إصداراتها بتقدير واحترام الجمهور السعودي الشقيق.وأعرب العنزي عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الثقافة، التي قدّمت كل ما يُمكن لتسهيل مشاركتنا، وما رأيناه من تنظيم وخدمات راقية للعارضين المشاركين، وكذلك الجمهور، معبرا عن خالص الأمنيات بالتوفيق والنجاح الدائم للأخوة في المملكة .// انتهى //22:31ت م0226