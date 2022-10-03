الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة اليوم حفل سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بمنزل السفير في حي السفارات في الرياض.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه وعدد من منسوبي السفارة.حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف عبدالمجيد السماري وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //23:23ت م0230