الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسأثرَت دارة الملك عبدالعزيز الحضور في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، في جناحها المخصص لعرض وبيع إصدارات الدارة ذات الصبغة العلمية في مجالات التاريخ والجغرافيا والأدب والثقافة والآثار وغيرها، الذي تتوسطه شاشة لعرض أفلام من إنتاج الدارة، بالإضافة إلى عرض تعريفي عن أنشطتها وإنجازاتها ورسالتها، فيما خُصِّصَ ركنٌ للكتب المخفضة، وعرض وبيع مجلة (الدارة) العلمية المحكمة.وحرص زوار الجناح على اقتناء العناوين الجديدة الصادرة في هذا العام، وهي: (المنابر المهداة إلى المسجد الحرام)، (من آبلة إلى مكة، رواية رحلة عمر بطون)، (التجارة والملاحة في ميناء ينبع خلال العصرين الأيوبي والمملوكي)، (العناية بالكعبة المشرفة في العصرين العباسي والمملوكي)، (النخبة السنية في الحوادث المكية)، (رعاية الفئات المحتاجة في مكة والمدينة خلال العصر المملوكي)، (تجارة مجان في العصور القديمة)، (حاج إنجليزي عصري في مكة المكرمة وحصاره في صنعاء)، (الطائف في كتابات الرحالة الغربيين)، (عثمان بن عبدالرحمن المضايفي العدواني).// انتهى //23:23ت م0231