جيزان 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، الشكرَ والعرفان لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله - بمناسبة إعلان إطلاق شركة "داون تاون السعودية"،التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة بما فيها مدينة جيزان.وأكد سموه في كلمة بهذه المناسبة، أن إطلاق هذه الشركة خطوة رائدة لنهضة تنموية شاملة ستسهم - بإذن الله - في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان، مما سينعكس إيجاباً على تطور وازدهار المنطقة إلى جانب ما تم من قبل من خطوات مهمة في خارطة تطوير و تنمية جازان من تأسيس للمكتب الإستراتيجي، وتدشين لميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، داعياً المولى عز وجل أن يوفق سمو ولي العهد لتحقيق رؤيته الثاقبة لوطن آمن ومستقبل مشرق.// انتهى //23:24ت م0232