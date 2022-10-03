عرعر 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الشكر والتقدير والامتنان لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيسَ مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة إعلان سموِّ وليِّ العهد، عن إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة و شملت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.وقال سموُّه: إن إطلاق شركة " داون تاون السعودية" امتدادا و تأكيداً على جهود سمو ولي العهد لتطوير مناطق المملكة كافة ودعم قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، إيماناً من سموّه بالدور الفعال الذي تقوم به اقتصاديات المُدن في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، والتي ستضخ فرص تنموية تعزز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، مع توفير فرص عمل للمواطنين، داعياً المولى القدير أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهده، وأن يبقى الوطن شامخاً ومن تقدم إلى تقدم.// انتهى //23:24ت م0233