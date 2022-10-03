الطائف 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بمكتبه اليوم، الحملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي نفذتها صحة الطائف تحت شعار " رايتك وردية" تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.ونوه سموه بأهمية الحملة وما تتضمنه من برامج توعوية لتعريف بمخاطر السرطان، والكشف المبكر لدى السيدات الذي يساعد في علاج المرض والتعامل معه في وقتٍ مبكر.وأوضحت صحة الطائف أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول سرطان الثدي، وتشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على إجراء الكشف المبكر، لما له من أهمية كبيرة ، مشيرة إلى أن الكشف المبكر بجهاز الماموغرام يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها.// انتهى //23:24ت م0234