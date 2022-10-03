اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الاثنين 1444/3/7 هـ الموافق 2022/10/03 م واس
نيويورك 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 765.38 نقطة، بما يعادل 2.66%, ليغلق عند 29490.89 نقطة وصعد مؤشر ناسداك المجمع 239.82 نقطة أو 2.27%, ليغلق عند 10815.44 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 92.81 نقطة أو 2.59%, ليغلق عند 3678.43 نقطة.
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