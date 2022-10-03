نجران 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمه، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ـ حفظه الله ـ على إعلان سموه إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، بهدف إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في وجهات متعددة، من بينها مدينة نجران.ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما تحظى به منطقة نجران من عناية كريمة ودعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، ينعكس بجلاء على القفزات التنموية التي تشهدها، وعلى مستوى الخدمات فضلاً عن ما يحققه في برنامج جودة الحياة إنجازات.وأشار سموه إلى أهمية إطلاق هذه الشركة، في الاستفادة من عقول وسواعد أبناء الوطن،. استقطاب الاستثمارات، وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية بالمنطقة، إضافة إلى إبراز ثقافة المجتمع والمنطقة، وتكريسها وإبرازها، اعتزازًا بالهوية السعودية.وسأل سمو أمير منطقة نجران –المولى عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديمهما عزاً ورفعةً للوطن والمواطن.// انتهى //23:32ت م0238