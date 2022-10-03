الرياض 07 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 03 أكتوبر 2022 م واسيُشارك المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي ، المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ابتداء من 2 إلى 4 أكتوبر 2022 م.ويُسلّط "مركز وقاء" الضوء من خلال مشاركته على أهمية تفعيل ثقافة التبني والعمل التطوعي الخاص بالحيوانات الأليفة في المجتمع، كما شارك المركز بجناح خاص بالمعرض لتعزيز دوره في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية ونواقلها، وتهدُف المشاركة إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستثمار في مجال الطب البيطري.يُذكر أن المعرض يضم أكثر من 100 جهة محلية وعالمية تعتني وتهتم في مجال الرفق بالحيوان والاستثمار الأمثل في قطاع الحيوانات الأليفة والأبحاث والتطورات في مجال الطب البيطري، كما يهدف المعرض إلى إطلاق منصة سنوية لتبادل الخبرات المحلية والعالمية في نفس المجال.// انتهى //23:37ت م0239