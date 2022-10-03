الطائف 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه، رئيس لجنة تراحم بالطائف هشبل بن تركي بن هشبل وعددا من أعضاء اللجنة.واطّلع سموه على أعمال اللجنة ودورها في خدمة السجناء وأسرهم، إضافة إلى بحث الموضوعات المتعلقة بعملها والخدمات التي تقدمها للنزلاء بسجون المحافظة والمفرج عنهم وأسرهم.وثمن رئيس لجنة تراحم بالطائف دعم ومتابعة سمو الأمير سعود بن نهار لكل ما يسهم في تطوير عمل اللجنة بالمحافظة.// انتهى //00:13ت م0001