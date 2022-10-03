القاهرة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسفاز فريق الأهلي المصري لكرة اليد على فريق كينشاسا الكونغولي بنتيجة (39-14)، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في بطولة أفريقيا للأندية المقامة في تونس حاليًا.وأنهى الأهلي الشوط الأول متفوقًا بنتيجة (20-7)، كما واصل تفوقه خلال الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه بنتيجة (39-14) بفارق 25 نقطة عن منافسه.وفي مباراة أخرى، تغلب فريق الزمالك المصري لكرة اليد على فريق فاب الكاميروني بنتيجة (43-21)، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في البطولة الأفريقية.وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة (21-11)، ثم واصل تقدمه لينهي المباراة لصالحه بنتيجة (43-21).وسيواجه الزمالك المصري نظيره الأفريقي التونسي بعد غدٍ، لحسم صدارة المجموعة الأولى، فيما سيلتقي الأهلي المصري مع نظيره الترجي التونسي بعد غدٍ، لحسم صدارة المجموعة الثانية في البطولة القارية.//انتهى//00:18ت م0002