الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسناقشت ندوة '' السعودية على خريطة التراث العالمي" التي تقام ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢٢، مستقبل المملكة وإمكانياتها ومقوماتها وريادتها العالمية في مجال حفظ التراث والحفاظ على استدامتها، بحضور نخبة من المهتمين بالتراث السعودي والآثار.واستعرض المشاركون أهمية التراث الثقافي في المملكة على المستوى الوطني والعالمي، وتحديات ورهانات هذا القطاع لتحقيق رؤية 2030، واهتمام المملكة مؤخراً بالتراث المغمور تحت المياه، وما الذي يمكن أن تضيفه الاستكشافات المغمورة في المياه للتراث الثقافي السعودي، وكيفية استغلالها، كما تطرقت الندوة لإستراتيجية جمعية التراث وأهمية تسويق ذلك إعلامياً.يذكر أن التراث الثقافي غير المادي وفقاً لليونسكو هو عامل مهم في الحفاظ على التنوع الثقافي في مواجهة العولمة المتزايدة، نظراً لأهميته في الثروة المعرفية والمهارات التي تنتقل من جيل إلى جيل .// انتهى //00:37ت م0003