سياسي / وزير الخارجية الجزائري يلتقي وزير الشؤون الخارجية الأوغندي
الثلاثاء 1444/3/8 هـ الموافق 2022/10/04 م واس
الجزائر08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مساء أمس، وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي جون موليمبا الذي يزور الرباط حاليا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجال السياسي والاقتصادي, بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الأفريقية.
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