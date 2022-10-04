الجزائر08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مساء أمس، وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي جون موليمبا الذي يزور الرباط حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجال السياسي والاقتصادي, بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الأفريقية.// انتهى //02:23ت م0004