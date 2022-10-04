ثقافي / " تأثير المسرح العربي على المسرح السعودي " تناقش بداية ظهور المسرح السعودي في "كتاب الرياض"
الثلاثاء 1444/3/8 هـ الموافق 2022/10/04 م واس
الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واس
تناولت ندوة "تأثير المسرح العربي على المسرح السعودي"، التي تقام على هامش الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الدولي ٢٠٢٢، تاريخ وبداية ظهور المسرح السعودي و التجارب العربية بمشاركة مجموعة من المؤثرين ، واهم ..الممثل وعضو مجلس ادارة هيئة المسرح والفنون عبدالإله السناني، الكاتب والناقد المسرحي صالح زمانان، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود نايف خلف وادار الندوة عبدالرحمن البشري .
وناقشت الندوة عدة محاور منها .. تأثير النص المسرحي العربي على المسرح السعودي، وتأثير الفكري ، وتجربة المسرح المدرسي السعودي .
واستعرض المشاركون في الندوة أستفادة المسرح السعودي في بداياته من التجارب العربية المجاورة، والبصمات الواضحة على نتاج المسرح السعودي وتدرجه حتى أصبح قائمًا بذاته، والحديث عن عدد من المسارح ، منها المسرح الجامعي والذي كان مقره في جامعة الملك سعود، والمسرح المدرسي وغيرها من المسارح التي كانت في بداية ظهور المسرح السعودي .
// انتهى //
03:03ت م
0005