الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واستناولت ندوة "تأثير المسرح العربي على المسرح السعودي"، التي تقام على هامش الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الدولي ٢٠٢٢، تاريخ وبداية ظهور المسرح السعودي و التجارب العربية بمشاركة مجموعة من المؤثرين ، واهم ..الممثل وعضو مجلس ادارة هيئة المسرح والفنون عبدالإله السناني، الكاتب والناقد المسرحي صالح زمانان، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود نايف خلف وادار الندوة عبدالرحمن البشري .وناقشت الندوة عدة محاور منها .. تأثير النص المسرحي العربي على المسرح السعودي، وتأثير الفكري ، وتجربة المسرح المدرسي السعودي .واستعرض المشاركون في الندوة أستفادة المسرح السعودي في بداياته من التجارب العربية المجاورة، والبصمات الواضحة على نتاج المسرح السعودي وتدرجه حتى أصبح قائمًا بذاته، والحديث عن عدد من المسارح ، منها المسرح الجامعي والذي كان مقره في جامعة الملك سعود، والمسرح المدرسي وغيرها من المسارح التي كانت في بداية ظهور المسرح السعودي .// انتهى //03:03ت م0005