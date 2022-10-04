القاهرة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كلاً من, رئيس الوزراء الكونغولي "ساما لوكونديه كينجي"، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ "جون كيري"، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "باتريشا اسبينوزا", وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول للاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر (COP27) بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.وجرى خلال اللقاءات, بحث اوجه التعاون المشتركه بين الأطراف وسبل تعزيزها وتفعيلها لمواجة التغيرات المناخية, بالإضافة إلى مناقشة ملفات مؤتمر المناخ (COP27) الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.// انتهى //04:25ت م0006