سيئول 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية 16423إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و848 ألفا و184 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و528 حالة.// انتهى //07:05ت م0011