عام / كوريا الجنوبية تسجل 16,423 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1444/3/8 هـ الموافق 2022/10/04 م واس
سيئول 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واس
سجلت كوريا الجنوبية 16423إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و848 ألفا و184 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و528 حالة.
// انتهى //
07:05ت م
0011