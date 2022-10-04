سيدني 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واساعلن مصرف الاحتياط الاسترالي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي عن زيادة سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس من 2.35% الى 2.60% ، وهي سادس زيادة لسعر الفائدة الرسمي في أستراليا للشهر السادس على التوالي.وأفاد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي بعد اجتماع مجلس ادارة المصرف الشهري اليوم أن رفع سعر الفائدة ضروري لمواجهة أرقام التضخم المرتفعة .وقال لوي "مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة".// انتهى //07:31ت م0012