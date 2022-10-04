إسلام آباد 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفع الأمم المتحدة نداءها الإنساني من أجل باكستان إلى خمسة أضعاف في إطار المساعي للسيطرة على تفشي الأمراض التي تنقلها المياه بعد الفيضانات التي اجتاحت البلاد.واهتمت بتحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن 5.7 ملايين باكستاني من الناجين من الفيضانات سيعانون من أزمة غذاء خطيرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.وسلطت سحف إسلام آباد الضوء على ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس حمى الضنك في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان بشكل قياسي.وأخبرت عن الزلزال الذي ضرب شمال باكستان بقوة 4 درجات على مقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وتناولت صحف الثلاثاء أنباء مصرع وإصابة عدد من الأشخاص جراء حريق خلال مهرجان في ولاية أوتار براديش شمال الهند.// انتهى //08:15ت م0014