الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسينطلق غدًا ملتقى القيادات النسائية في المنشآت التدريبية تحت عنوان "دعم وتمكين" برعاية معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومشاركة نخبة من الخبراء والقيادات النسائية في المنشاة التدريبية, وذلك بمدينة الرياض.ويناقش الملتقى على مدى يومين من خلال ورش العمل والنقاشات المتخصصة، التوجهات المستقبلية للمؤسسة ودور القيادات النسائية في المنشآت التدريبية، إلى جانب مناقشة متطلبات التغيير للارتقاء بالكليات التقنية للبنات، والتواصل الفعال وأثره على الشخصية القيادية.وأوضح الفهيد أن الملتقى يهدف إلى رفع الكفاءة القيادية والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، مع رسم إطار تنظيمي مستدام لكيفية إدارة الكليات بكفاءة وفاعلية وضمان استقرار المنشآت وتميزها، مؤكداً أن المؤسسة استطاعت بدعم من القيادة الرشيدة التوسع في افتتاح الكليات التقنية للبنات في مدن ومحافظات المملكة حيث يبلغ حالياً عدد الكليات التقنية للبنات 40 كلية، تضم 26 تخصصًا تخدم سوق العمل.// انتهى //08:49ت م0015