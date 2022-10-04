القاهرة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مع وفد اقتصادي كويتي، وتناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى استعراض الاستثمارات الكويتية في مصر.وأشارت الصحف إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة المصرية على متابعة مستجدات الأزمات العالمية الراهنة على مختلف القطاعات، من أجل تقليل حدة الآثار السلبية على الاقتصاد المصري، إضافة إلى توجيهه للحكومة بزيادة دعم الصادرات المصرية إلى أفريقيا.وسلطت صحف الثلاثاء الضوء على تجديد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعوة مصر لأهمية العمل على إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وعودة المجتمع الدولي إلى الاعتماد على قواعد الشرعية الدولية، المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة، والتعامل وفق هذه القواعد بدون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.ورصدت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية منطقة ضاحية التربية والتعليم القريبة من مخيم الجلزون في شمال رام الله، أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر بوابل من رصاص قوات الاحتلال.// انتهى //10:25ت م0022