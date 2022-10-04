مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسكرم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عددًا من كبار السن في المسجد الحرام، وشارك في تقديم الهدايا لهم احتفاءً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.ويأتي ذلك ضمن مبادرة "توقير" التي أطلقتها الرئاسة، والتي يقدم من خلالها عدة برامج وخدمات ومبادرات تستهدف فئة كبار السن، يتم من خلالها تسهيل أداء نُسكهم والعمل على راحتهم والاحتفاء بهم وإثراء تجربتهم، بمشاركة وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية.وأكد معاليه حرص الرئاسة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية لقاصدي المسجد الحرام والعناية بهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية واتباع التعليمات الصحية، وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم بالمسجد الحرام تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.// انتهى //10:26ت م0023