الرباط 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بلقاء معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أمس بالرباط ، وبالمباحثات التي أجراها مع بعض المسؤولين المغاربة حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.وأشارت الصحف إلى توقيع البلدين على مذكرتي تعاون حول شهادات الحلال والمواصفات والمقاييس.كما لفتت صحف الرباط إلى أهمية انعقاد منتدى الأعمال السعودي المغربي اليوم بمدينة الدار البيضاء، لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة بين القطاعين الخاصين بالبلدين.وتطرقت إلى زيارة وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، أحمد عوض بن مبارك أمس للرباط، ومباحثاته مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، حول توسيع آفاق التعاون الثنائي.وتابعت صحف الثلاثاء تطورات الأحداث في جمهورية بوركينا فاسو، مشيرة إلى أن رئيس المجلس العسكري الحاكم، الرئيس بول هنري داميبا، قد وافق في نهاية المطاف على الاستقالة، وترك الحكم لقادة الانقلاب الجديد.وتناقلت الصحف تصريحات المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التي أكدت أمس بالرياض، أن 41 مليون شخص في الدول العربية معرضون لانعدام الأمن الغذائي، وأن الصندوق سيسعى إلى محاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع.وتناولت إعلان رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن خطتها للتعامل مع أزمة الطاقة والتضخم في بريطانيا، وذلك بعد أقل من شهر على توليها لمنصبها.// انتهى //10:33ت م0027