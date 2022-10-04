الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسالتقى الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز حمد العويشق بمقر الأمانة العامة بالرياض، وفداً من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، والتحضير لاجتماع مجموعة العمل الخليجية الأمريكية الخاصة بإيران، المزمع عقده في السادس عشر من أكتوبر في مقر الأمانة العامة بالرياض، والاجتماعات الأخرى المزمع انعقادها خلال الفترة القادمة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.// انتهى //10:35ت م0028