نجران 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة في المستشفى الجامعي أمس، حملة توعوية عن سرطان الثدي تزامناً مع الشهر العالمي لسرطان الثدي، بعنوان "فحصكِ الآن أمان واطمئنان"، وذلك بمجمع العزام مول، وتستمر يومين، بمشاركة فريق طبي متخصص.وأوضح رئيس قسم الأشعة التشخيصية بالمستشفى الجامعي و المشرف على الحملة الدكتور خلف الشمراني، أن الحملة تهدف لتعزيز دور التوعية والتثقيف من خلال استهداف سيدات المجتمع بمدينة نجران لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية والاستفادة من هذه البرامج والفعاليات؛ لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية وطبية مجانية، مبيناً أنه سيتم تحويل بعض الحالات لعمل أشعة تصوير الثدي المتقدمة التي يقدمها قسم الأشعة التشخيصية بالمستشفى الجامعي.بدوره بين مدير المستشفى الدكتور عوض السرحاني، أن الحملة تأتي ضمن خطط المستشفى المجتمعية التي ترفع من نسبة الوعي المجتمعي وتعزز الأدوار الصحية التي يقوم بها المستشفى.// انتهى //10:36ت م0029