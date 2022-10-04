الرباط 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واستمكّن الأمن المغربي في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع الأمن الإسباني صباح اليوم، من تفكيك خلية إرهابية تنشط في كل من مدينتي الناظور ومليلية، يشتبه في ارتباطها بما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي.وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي أن التدخلات الأمنية أسفرت عن توقيف شخصين بمدينة الناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة تسعة أعضاء آخرين ينشطون في إطار نفس الخلية الإرهابية بمدينة مليلية.وأضاف البيان أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف والتحريضي عبر الأنظمة المعلوماتية، وذلك بغرض تجنيد واستقطاب الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.// انتهى //10:45ت م0031