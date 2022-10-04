الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ورئيس مؤسسة التراث الخيرية، الطبعة الثالثة من كتاب (من الاندثار إلى الازدهار البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية)، وكتاب (الروعة، أو حسن فتحي الآخر ساباسا بلانكا)، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م.وعبر سموه عن سعادته بتدشين كتب مؤسسة التراث في المحفل الثقافي الكبير الذي يشهد حضوراً لافتاً، مشيراً إلى أهمية التركيز على المحتوى الثقافي الوطني.وقال سموه في تصريح صحفي عقب التدشين: إن الثقافة في المملكة العربية السعودية تحظى برعاية كريمة واهتمام ودعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -.ويضم جناح مؤسسة التراث الخيرية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، عدداً من إصدارات المؤسسة المتخصصة في التاريخ والثقافة والتراث بعدة لغات.// انتهى //10:50ت م0032